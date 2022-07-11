Из России ушёл шведский производитель стиральных машин и плит Electrolux

Из-за этого решения Electrolux зафиксирует разовые расходы в размере 35 млн шведских крон ($3,3 млн). «Оценивая продолжение нашей работы в России, мы пришли к заключению, что в текущей ситуации она невозможна», — заявили в компании. Там подчеркнули, что уважают все санкции и меры экспортного контроля в отношении России. В Electrolux решили, что из-за продолжающегося конфликта на Украине и санкций не получится продавать и обслуживать продукцию компании в РФ в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Отмечается, что на долю России приходился примерно 1% продаж Electrolux Professional в 2021 году.