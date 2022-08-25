Как правильно выбирать посудомоечную машину

Как правильно выбирать посудомоечную машинуОбратите внимание на эти критерии
Посудомоечная машина - это устройство, которое обеспечит вас в долгосрочной перспективе множеством преимуществ. К тому же с каждым годом посудомоечные машины становятся всё более эффективными. Кроме того, тесты уже не раз демонстрировали, что расход воды при полной загрузке у подобных машин меньше, чем когда вы моете посуду вручную.
Первые два важных параметра при выборе посудомоечной машины - габариты и тип. Что касается габаритов, то существуют узкие (ширина - 45 см), полноразмерные (ширина - 60 см) и компактные (ширина - 55 см, а также меньшая высота) устройства. При этом полноразмерные посудомоечные машины способны вместить 12-14 комплектов посуды (до 140 кухонных атрибутов), узкие - 8-11 комплектов, компактные - 6-8 комплектов. Последний вариант стоит выбирать только тогда, когда семья у вас состоит не более чем из двух человек. В остальных случаях такая покупка будет просто невыгодной.
По типу посудомоечные машины подразделяются на отдельные и встраиваемые. Среди последних вариантов для выбора больше, но габариты у них при этом у всех одинаковые: ширина - 60 либо 45 см, глубина - 55 см, высота - 80-82 см. Отдельные модели же могут иметь самые разные размеры.
Важным критерием считается также количество корзин. Чаще всего в посудомоечной машине находятся две такие корзины: одна - для мелкой посуды, другая - для крупной. Иногда добавляется и третья корзина, которая предназначена для столовых приборов небольшого размера. Также важно, чтобы эти корзины были не выдвижными, а съёмными.
Обратите внимание и на функцию защиты от протечек. Это даст возможность не беспокоиться о непредвиденных поломках и о том, что вы случайно можете затопить соседей. Нужно при этом знать, что такая защита может быть полной (поддон и шланги) или частичной (только поддон).
Посудомоечные машины оснащены и различными системами сушки. Чаще всего встречается конденсационная, и для её работы не нужно электричество. При этом недостатком такой системы считается длительная сушка посуды. Другая разновидность сушки используется в дорогих посудомоечных машинах - это турбосушка. Из минусов этого варианта - использование электроэнергии и шум при работе.
Разные модели посудомоечных машин предлагают также разные функции и режимы. Например, модели средней ценовой категории обычно отличаются наличием трёх и более режимов: стандартный, высокотемпературный и пр. Самыми полезными считаются из них смешанный и высокотемпературный. Кроме того, функция «Отложенный старт» позволит вам мыть посуду в ночное время.