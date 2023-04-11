Как правильно выбирать точилку для кухонных ножей

Есть несколько разновидностей точилок для ножей. Это механические, каменные, электрические точилки. Самый распространённых тип из них - механические. Они затачивают ножи без электричества. Что касается каменных, то они универсальны, однако при их использовании нужны особые навыки заточки.

Один из самых важных параметров точилок для ножей - угол заточки. Для кухонных ножей он должен составлять 15-20 градусов. Но если у вас ножи с японским лезвием, то этот угол должен быть меньше: примерно 10-15 градусов. Самый распространённый угол заточки у электрических и механических устройств - 20 градусов.