Бытовая техника
17:25, 14 ноября 2022
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Как сэкономить на электричестве, если холодильник работает постоянно

Попробуйте соблюдать три правила

Сегодня в практически любом доме есть холодильник. В нём хранятся фрукты, овощи, мясо, различные напитки. Однако работает он всё же 24/7, поэтому потребляет много электроэнергии. Вот способы, при помощи которых вы можете сократить расход электричества.

Как сэкономить на электричестве, если холодильник работает постоянно

Если вы хотите платить меньше за электричество, то постарайтесь соблюдать эти правила. Они довольно просты.

  1. Не открывайте слишком часто холодильник. Дело в том, что чем больше раз вы откроете дверцу холодильника, тем больше электричества он потратит. При открытии холодильника внутренняя температура этого устройства повышается из-за того, что холодный воздух выходит наружу, а на замену ему приходит горячий. В результате устройство начинает генерировать холодный воздух, то есть работать активнее.
Как сэкономить на электричестве, если холодильник работает постоянно

  1. Настройте регулятор температуры в холодильнике. Обычно у таких регуляторов - три-семь уровней работы. И чем выше этот уровень, тем ниже температура и тем больше электричества будет потреблять холодильник. Лучше всего будет, если вы выберете средний уровень работы.

  2. Поставьте в холодильник миску с водой. Либо вместо неё можно поставить бутылку. Сначала поместите миску либо бутылку в морозилку, а после замерзания в ней воды - в холодильник. Это позволит снизить температуру внутри холодильника и сократит энергопотребление.

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