Как сэкономить на электричестве, если холодильник работает постоянно

Как сэкономить на электричестве, если холодильник работает постоянноПопробуйте соблюдать три правила
Сегодня в практически любом доме есть холодильник. В нём хранятся фрукты, овощи, мясо, различные напитки. Однако работает он всё же 24/7, поэтому потребляет много электроэнергии. Вот способы, при помощи которых вы можете сократить расход электричества.
Если вы хотите платить меньше за электричество, то постарайтесь соблюдать эти правила. Они довольно просты.
- Не открывайте слишком часто холодильник. Дело в том, что чем больше раз вы откроете дверцу холодильника, тем больше электричества он потратит. При открытии холодильника внутренняя температура этого устройства повышается из-за того, что холодный воздух выходит наружу, а на замену ему приходит горячий. В результате устройство начинает генерировать холодный воздух, то есть работать активнее.
Настройте регулятор температуры в холодильнике. Обычно у таких регуляторов - три-семь уровней работы. И чем выше этот уровень, тем ниже температура и тем больше электричества будет потреблять холодильник. Лучше всего будет, если вы выберете средний уровень работы.
Поставьте в холодильник миску с водой. Либо вместо неё можно поставить бутылку. Сначала поместите миску либо бутылку в морозилку, а после замерзания в ней воды - в холодильник. Это позволит снизить температуру внутри холодильника и сократит энергопотребление.