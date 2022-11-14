Как сэкономить на электричестве, если холодильник работает постоянно

Настройте регулятор температуры в холодильнике. Обычно у таких регуляторов - три-семь уровней работы. И чем выше этот уровень, тем ниже температура и тем больше электричества будет потреблять холодильник. Лучше всего будет, если вы выберете средний уровень работы.