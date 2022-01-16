Как заказать бесплатный вывоз старой стиральной машины и других предметов в Москве

Бытовая техника
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Как заказать бесплатный вывоз старой стиральной машины и других предметов в МосквеЭто делается на сайте мэра
Автор блога «О технике и не только» обнаружил, что в Москве есть бесплатный сервис по вывозу крупной бытовой техники и металлических предметов. Его можно найти на сайте mos.ru.
На официальном сайте Мэра Москвы есть форма для подачи заявки на вывоз ненужных вещей, в частности крупногабаритной техники и металлических предметов. Обещают, что вывоз будет бесплатным. Кроме того, за работу возьмутся, даже если в доме нет лифта. Оформить заявку могут только те, у кого есть аккаунт на mos.ru.
Автор блога Алексей Надёжин отметил, что помимо этого сервиса есть и другие, которые позволяют избавиться от старой техники. Скидку за вывоз могут давать магазины, такие услуги в целом могут оказывать, например, пункты приёма металлолома.
Источник: О технике и не только