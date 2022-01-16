Как заказать бесплатный вывоз старой стиральной машины и других предметов в Москве

На официальном сайте Мэра Москвы есть форма для подачи заявки на вывоз ненужных вещей, в частности крупногабаритной техники и металлических предметов. Обещают, что вывоз будет бесплатным. Кроме того, за работу возьмутся, даже если в доме нет лифта. Оформить заявку могут только те, у кого есть аккаунт на mos.ru.

Автор блога Алексей Надёжин отметил, что помимо этого сервиса есть и другие, которые позволяют избавиться от старой техники. Скидку за вывоз могут давать магазины, такие услуги в целом могут оказывать, например, пункты приёма металлолома.