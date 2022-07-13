Какая бытовая техника придёт на смену ушедшим из России Indesit, Samsung и др.

Сообщается, что на фоне ухода компаний российские ритейлеры расширяют ассортимент за счет производителей из Узбекистана, Турции и Китая. Как минимум “М.Видео-Эльдорадо” договорилась о поставках с узбекским производителем Artel, на мощностях которого выпускается, например, продукция Samsung, о чем "РГ" рассказали в пресс-службе ритейлера.

При этом, турецкие производители могут занять большой объем российского рынка бытовой техники, рассказал главред Ferra.ru Евгений Харитонов.