Какая бытовая техника придёт на смену ушедшим из России Indesit, Samsung и др.И кто будет ее поставлять
Сообщается, что на фоне ухода компаний российские ритейлеры расширяют ассортимент за счет производителей из Узбекистана, Турции и Китая. Как минимум “М.Видео-Эльдорадо” договорилась о поставках с узбекским производителем Artel, на мощностях которого выпускается, например, продукция Samsung, о чем "РГ" рассказали в пресс-службе ритейлера.
При этом, турецкие производители могут занять большой объем российского рынка бытовой техники, рассказал главред Ferra.ru Евгений Харитонов.
В первую очередь это Arcelik, которая намерена купить "Индезит Интернэшнл" и ООО "Вирлпул Рус" для работы в России. Судя по изменениям в ассортименте ретейлеров, импорт в РФ стиральных машин и пылесосов дочерней марки концерна, Beko, уже пошел в рост
Интересно, что по словам главного редактора, ряд турецких производителей уже давно присутствуют в России “неочевидным образом”: телевизоры Toshiba, Hitachi и JVC, которые были в российском ритейле, в последние годы производил турецкий Vestel, объясняет Харитонов. “Однако импорт под основной торговой маркой пока еще не развернут в полной мере”.
Беларусы также не останутся в стороне, считает эксперт. По его словам, наиболее перспективным производителем бытовой техники в рамках ЕАЭС остается белорусский "Горизонт", который является частью одной из крупнейших мире компаний - производителей бытовой техники - Midea Group.