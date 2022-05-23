Какая домашняя техника потребляет больше всего электроэнергии

«Самый главный "прожорливый" элемент нашего дома в электрическом смысле — это холодильник, потому что он работает непрерывно, 24 часа в сутки, и тратит тем больше энергии, чем чаще мы его открываем, потому что ему нужно поддерживать постоянную температуру. Если мы нарушаем его "внутренний мир", он стремится его усиленно восстановить», — рассказал Малоземов.

Он также добавил, что на холодильник приходится 20-30% всего расхода электричества в квартире. Далее следует система освещения. Особенно много энергии потребляют не светодиодные лампочки.

Помимо этого, много энергии потребляют кондиционеры летом и обогреватели зимой. Для экономии кондиционер следует ставить не на максимальный режим, а на поддержание комфортной температуры.