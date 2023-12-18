Какие формы лучше всего использовать для выпечки, а какие - для основных блюд

Какие формы лучше всего использовать для выпечки, а какие - для основных блюдЕсть несколько вариантов
Формы для приготовления пищи могут изготавливаться из разных материалов. Это керамика, стекло, металл, силикон. Но какие из них для каких блюд лучше всего подходят?
Керамические формы легко моются, не впитывают запахи, прогреваются равномерно, а также долго сохраняют тепло. Использовать их можно для приготовления как выпечки, так и основных блюд. Особенно вкусными получаются в таких формах овощные, мясные, рыбные блюда в собственном соку. Из недостатков — хрупкость, непереносимость резких перепадов температур.
Термостойкое стекло имеет примерно те же свойства, что и керамика. Но отличается оно своей прозрачностью. Использовать такие формы можно и просто для хранения еды в холодильнике, и для её разогревания в микроволновой печи.
Металлические формы нужны только для приготовления разных блюд в духовке. Обычно у них также есть антипригарное покрытие, поэтому пользоваться ножом или металлической лопаткой для того, чтобы взять блюдо, нельзя. Также их нельзя очищать грубой щёткой и абразивными средствами. Лучше всего подойдут такие формы для выпечки — сладкой и несладкой.
Силиконовые формы отличаются гибкостью и лёгкостью. В них нужно готовить сладкую выпечку, десерты (которые требуют охлаждения, замораживания). Также лучше выбирайте формы с жёстким каркасом.