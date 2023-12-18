Какие формы лучше всего использовать для выпечки, а какие - для основных блюд

Керамические формы легко моются, не впитывают запахи, прогреваются равномерно, а также долго сохраняют тепло. Использовать их можно для приготовления как выпечки, так и основных блюд. Особенно вкусными получаются в таких формах овощные, мясные, рыбные блюда в собственном соку. Из недостатков — хрупкость, непереносимость резких перепадов температур.

Термостойкое стекло имеет примерно те же свойства, что и керамика. Но отличается оно своей прозрачностью. Использовать такие формы можно и просто для хранения еды в холодильнике, и для её разогревания в микроволновой печи.