Какие функции стиральной машины действительно полезны, а за какие не стоит переплачивать

Существует ряд популярных функций, которыми часто оснащают стиральные машины. Это, например, поддержка Wi-Fi, отложенный старт, стирка пеной, сушка, дозагрузка, паровая обработка, интеллектуальная стирка, защита от протечек, контроль дисбаланса, самоочистка.

Обеспечить удобство пользования стиральной машинкой и сэкономить время помогут такие функции, как сушка, Wi-Fi и отложенный старт. Первая особенно полезна будет вместе с дистанционным управлением либо отложенным стартом. Правда, для полноценной реализации этой функции нужно, чтобы барабан был свободен на 30-40%. Благодаря Wi-Fi вы сможете управлять стиральной машиной дистанционно, а отложенный старт позволит вам стирать вещи в любое удобное время, даже ночью.

Сэкономить в долгосрочной перспективе деньги помогут вам такие функции, как защита от протечек и умная стирка.