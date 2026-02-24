Какие гаджеты россияне дарили близким на 23 февраля

Какие гаджеты россияне дарили близким на 23 февраляА что подарили вы?
Смартфоны и не только
В штуках лидировали более доступные модели: Redmi и Samsung Galaxy A-серии. А вот в деньгах первые места заняли флагманы — в том числе дорогие модели Huawei Pura 80 и Samsung Galaxy S25 Ultra. Та же история и с наушниками: чаще всего покупали недорогие Huawei FreeBuds SE 2, но основной заработок магазину принесли AirPods Pro.
Для дома и развлечений
Среди телевизоров покупатели выбирали как большие модели на 55−65 дюймов (особенно популярны Samsung и Xiaomi — Samsung Crystal UHD, Samsung QLED 4K и Xiaomi TV 4K), так и компактные телевизоры для кухни или дачи. В игровых приставках безоговорочным лидером стала PlayStation 5 в разных версиях.
В категории ноутбуков спросом пользовались универсальные модели с 16 ГБ оперативной памяти. Чаще всего покупали Huawei MateBook D 16, а также Apple MacBook Air. Умные колонки Яндекса и Сбера (Станция и SberBoom) тоже стали частым подарком.
Из крупной бытовой техники в лидерах оказались холодильники марок Haier, Indite, Beko и Samsung.