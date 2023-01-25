Какими были самые первые пылесосы и насколько они отличаются от современных

Создателем подметальной машины для чистки ковров, которая появилась в 1860 году, считается американец Дэниел Хесс. Эта машина имела в своей конструкции мехи для всасывания, а также вращающие щётки для сбора грязи. Улучшенная версия запатентована была в 1865 году.

Машину, которую затем назвали пылесосом, изобрели в 1901 году. Автор этой разработки - Сесил Бут. Правда, работал пылесос на двигателе внутреннего сгорания и был настолько огромен, что его перевозили на конной повозке, а затем - на машине.

Далее в 1920-х годах уборщик Джеймс Мюррей Спенглер придумал приспособление для подметания ковров. Состояло это приспособление из ручки от метлы, мыльницы, наволочки, электродвигателя.