Какой будет бытовая техника к 2050 году. Мнение футуролога

Футуролог, доктор Джеймс Беллини (Dr. James Bellini), также предсказывает, что домохозяйства, скорее всего, будут использовать дроны для пополнения запасов в холодильнике, а фермы станут вертикальными. Другие прогнозы на 2050 год включают кухни, которые будут работать почти полностью без воды, и стиральные машины, которые будут применять высокотехнологичные гранулы для измельчения грязи.

Прогноз футуролога отчасти совпадает с мнение простых людей. Опрос 2000 человек показал, что 15% считают: умные холодильники с самостоятельным заполнением станут самой полезной технологией в ближайшие десятилетия. Кроме того, каждый пятый уверен, что к 2050 году роботы будут массово помогать людям по хозяйству.