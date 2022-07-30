Какой будет бытовая техника к 2050 году. Мнение футуролога

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Какой будет бытовая техника к 2050 году. Мнение футурологаЕсли нам не придётся выживать в ядерной зиме, конечно
Эксперт по технологиям будущего рассказал, что к 2050 году люди будут очищать свою одежду с помощью ультразвука, дома будут оборудованы безводными посудомоечными машинами, а семьи будут есть на обед жуков (и не смущаться).
Футуролог, доктор Джеймс Беллини (Dr. James Bellini), также предсказывает, что домохозяйства, скорее всего, будут использовать дроны для пополнения запасов в холодильнике, а фермы станут вертикальными. Другие прогнозы на 2050 год включают кухни, которые будут работать почти полностью без воды, и стиральные машины, которые будут применять высокотехнологичные гранулы для измельчения грязи.
Прогноз футуролога отчасти совпадает с мнение простых людей. Опрос 2000 человек показал, что 15% считают: умные холодильники с самостоятельным заполнением станут самой полезной технологией в ближайшие десятилетия. Кроме того, каждый пятый уверен, что к 2050 году роботы будут массово помогать людям по хозяйству.