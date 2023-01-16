Какой бытовой технике россияне чаще всего дают имена

Опрос показал, что чаще всего прозвища получают роботы-пылесосы. 68% россиян признались, что разговаривают со смартфонами, 54% ― с ноутбуками, 45% ― с телевизорами, 22% ― с электрическими чайниками и кофемашинами, а 16% ― с роботами-пылесосами.

«Зачастую люди доверяют роботизированным системам и делятся с гаджетами самой разной информацией. Некоторое время назад мы проводили эксперимент, в ходе которого робот-доставщик пытался попасть в помещение, куда можно было пройти только по персональным ключ-картам. Окружающие охотно ему помогали», — рассказали в «Лаборатории Касперского».