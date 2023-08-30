Какой диапазон Wi-Fi выбрать: 2,4 ГГц или 5 ГГц

Какой диапазон Wi-Fi выбрать: 2,4 ГГц или 5 ГГцВот что лучше подойдёт для дома
Если у вас есть Wi-Fi-роутер, то вы наверняка задумывались разнице между диапазонами 2,4 ГГц и 5 ГГц. Вот чем они отличаются друг от друга и какой из них стоит выбрать.
Совсем недавно самым распространённым диапазоном у Wi-Fi-роутеров был 2,4 ГГц. Дело в том, что подобная частота отличается лучшей пробивной способностью, поэтому она отлично подходит для больших домашних помещений и для корпоративных офисов. В то же время у этого диапазона есть два серьёзных недостатка: множество помех и ограничение по скорости передачи данных. Проблема в том, что на той же частоте работают Bluetooth-устройства, магнетроны микроволновок. Для требовательных задач такой диапазон просто непригоден.
Роутеры с поддержкой диапазона 5 ГГц востребованы сегодня больше, чем раньше. Этот диапазон имеет 33 канала и может обеспечить пропускную способность до 1200 Мбит/с. Несмотря на меньшую пробивную способность, с этой частотой помехи ощущаются гораздо меньше, чем с 2,4 ГГц.
Многие Wi-Fi-роутеры могут сейчас работать одновременно в двух диапазонах. Лучшим же решением для многоквартирного дома является диапазон 5 ГГц. В то же время если вам нужна большая площадь покрытия и для вас не особо важна скорость интернета, то выбирайте 2,4 ГГц. Также если у вас внушительный бюджет и вам нужно сделать быстрый интернет по всему дому или офису, то лучше выбрать Mesh-сеть на 5 ГГц или несколько репитеров.
Важно ещё учитывать и то, что не все умные устройства сейчас способны работать на частоте 5 ГГц.