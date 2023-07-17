Какой процент заряда останется в аккумуляторных батарейках через месяц их использования

Какой процент заряда останется в аккумуляторных батарейках через месяц их использованияПроизводители обещают, что спустя два года у них остаётся до 80% энергии
Эксперт Алексей Надёжин узнал, насколько сильно снижается объём аккумуляторов NiMH через месяц. В эксперименте использовались аккумуляторы типа LSD.
Для проведения тестирования эксперт использовал прибор Яростанмаш АСК2.5.10.8. Сначала в течение 16 часов аккумуляторы заряжали, затем следовал разряд током 1/5 от заявленной ёмкости (0.2C) до 1.0 В. После этого батарейки АА и ААА хранились в течение 30 дней при комнатной температуре. Спустя месяц осуществлялся разряд том же режиме (0.2C до 1 В).
Ниже вы можете увидеть результаты тестирования. На первом изображении показаны замеры аккумуляторов АА, на втором - ААА.
Вывод
В целом по аккумуляторам АА можно сказать, что меньше всего ёмкости потеряли модели, у которых изначально эта ёмкость была меньше. То есть Panasonic Eneloop Lite 950 mAh. Сильнее всего снизилась ёмкость у аккумуляторов максимальной ёмкости. За месяц у аккумуляторных батареек уменьшилась ёмкость на 8-14%.
С аккумуляторами ААА ситуация была примерно такая же. Потери ёмкости в целом составили от 8 до 15%. Максимальные потери наблюдались у Xiaomi ZMI ZI7 700 mAh.