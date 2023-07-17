Какой процент заряда останется в аккумуляторных батарейках через месяц их использования

Для проведения тестирования эксперт использовал прибор Яростанмаш АСК2.5.10.8. Сначала в течение 16 часов аккумуляторы заряжали, затем следовал разряд током 1/5 от заявленной ёмкости (0.2C) до 1.0 В. После этого батарейки АА и ААА хранились в течение 30 дней при комнатной температуре. Спустя месяц осуществлялся разряд том же режиме (0.2C до 1 В).

Ниже вы можете увидеть результаты тестирования. На первом изображении показаны замеры аккумуляторов АА, на втором - ААА.