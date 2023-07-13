Какой утюг лучше всего покупать: с подошвой из алюминия, нержавеющей стали, титана или из других материалов?

Керамика и металлокерамика. Такие подошвы имеют гладкую поверхность, к которой ткань не прилипает. Также они отлично скользят. Из недостатков этих подошв можно назвать хрупкость (хотя у металлокерамических это бывает реже) и высокую стоимость.

Тефлон. У такой подошвы есть антипригарное покрытие, поэтому утюг по ткани скользит плавно. Но пользоваться таким утюгом нужно с осторожностью, так как тефлоновое покрытие может стереться.

Титан. Отличаются такие подошвы утюгов хорошими антипригарными свойствами и теплопроводностью. Они довольно лёгкие, прочные, устойчивы к коррозии и царапинам. Но подобных моделей меньше, чем остальных, и стоят они дорого.

Если вы хотите приобрести лёгкий и недорогой утюг, то выбирайте подошвы из тефлона или алюминия. А если для вас главное - качественная и комфортная глажка, то обратите внимание на модели с металлокерамическими и керамическими подошвами.