Какой утюг лучше всего покупать: с подошвой из алюминия, нержавеющей стали, титана или из других материалов?От этой особенности зависит комфорт использования утюга
У современных утюгов подошва может быть изготовлена из самых разных материалов. Чем же они отличаются друг от друга эти модели и что лучше выбрать?
Вот из каких материалов делают сегодня подошвы утюгов.
Алюминий. Такие подошвы быстро нагреваются и охлаждаются. Поэтому они считаются эффективными. Весит алюминий немного, но подобная подошва быстро покрывается царапинами и может на некоторых тканях оставлять следы. Поэтому если вы пользуетесь таким утюгом, то для защиты берите ещё марлевую ткань.
Нержавеющая сталь. У подобных подошв высокая прочность, а ещё они долговечны и легко скользят по ткани. Но вес у нержавеющей стали довольно большой.
Керамика и металлокерамика. Такие подошвы имеют гладкую поверхность, к которой ткань не прилипает. Также они отлично скользят. Из недостатков этих подошв можно назвать хрупкость (хотя у металлокерамических это бывает реже) и высокую стоимость.
Тефлон. У такой подошвы есть антипригарное покрытие, поэтому утюг по ткани скользит плавно. Но пользоваться таким утюгом нужно с осторожностью, так как тефлоновое покрытие может стереться.
Титан. Отличаются такие подошвы утюгов хорошими антипригарными свойствами и теплопроводностью. Они довольно лёгкие, прочные, устойчивы к коррозии и царапинам. Но подобных моделей меньше, чем остальных, и стоят они дорого.
Если вы хотите приобрести лёгкий и недорогой утюг, то выбирайте подошвы из тефлона или алюминия. А если для вас главное - качественная и комфортная глажка, то обратите внимание на модели с металлокерамическими и керамическими подошвами.