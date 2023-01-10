Какой водонагреватель лучше всего выбрать сегодня

Есть две разновидности водонагревателей. Это проточные и накопительные.

Самым распространённым вариантом является накопительный водонагреватель. Устанавливается он и в жилых, и в прочих помещениях. Состоит такой нагреватель из объёмного бака, обладающего хорошей теплоизоляцией, а также из трубчатого электронагревателя внутри. В целом стоят подобные модели дороже, чем проточные.

Кроме того, эта разновидность водонагревателей требует полноценного подключения и установки. То есть самостоятельно с этим вы вряд ли справитесь. Также сам по себе нагреватель занимает много места. Тем не менее пользоваться им очень удобно, а ещё он обеспечивает равномерное энергопотребление.