Какой водонагреватель лучше всего выбрать сегодня

Какой водонагреватель лучше всего выбрать сегодняСуществуют накопительные и проточные модели
Неожиданное отключение воды - это всегда очень неприятно. Выручить в этом случае может водонагреватель. Но как его правильно выбрать?
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Есть две разновидности водонагревателей. Это проточные и накопительные.
Самым распространённым вариантом является накопительный водонагреватель. Устанавливается он и в жилых, и в прочих помещениях. Состоит такой нагреватель из объёмного бака, обладающего хорошей теплоизоляцией, а также из трубчатого электронагревателя внутри. В целом стоят подобные модели дороже, чем проточные.
Кроме того, эта разновидность водонагревателей требует полноценного подключения и установки. То есть самостоятельно с этим вы вряд ли справитесь. Также сам по себе нагреватель занимает много места. Тем не менее пользоваться им очень удобно, а ещё он обеспечивает равномерное энергопотребление.
Что касается проточного варианта водонагревателя, то он не так популярен, как накопительный. Конечно, он небольшой и стоит дешевле, но у него есть и значительные недостатки. Это необходимость установки дополнительного питания (а ещё долго пользоваться таким прибором небезопасно), низкая производительность, установка на каждый кран по одному нагревателю. Пользу принесёт такой водонагреватель, только когда он нужен временно или когда у вас специфические потребности (вам придётся смириться с тем, что чем больше напор, тем ниже будет температура воды, и наоборот).