Какую плиту лучше приобрести: газовую или индукционную

Индукционная плита считается электрической, но всё же отличается от неё. У обычной электроплиты есть мощные нагревательные элементы, а у индукционной - только электромагнитные катушки. Причём эти катушки нагревают посуду напрямую. Поэтому и расход энергии у таких плит самый минимальный.

Из других плюсов индукционных плит - технологичность и функциональность. В новостройках сейчас практически всегда можно установить лишь электрические плиты. Поэтому у таких моделей больше и функций: к примеру, они оснащаются таймером отключения, остановкой нагрева при отсутствии на них посуды, большим количеством температурных режимов, защитой от детей и блокировкой, расширением рабочей поверхности.

Нельзя не сказать также о простоте очистки подобной плиты и об её безопасности.

Среди минусов индукционной плиты - её стоимость. Цена у таких плит куда выше, чем у аналогичных газовых. Помимо этого, электричества всё равно на работу индукционных плит уходит довольно много, особенно в домах, где можно установить газовые. А ещё для приготовления на такой плите подойдёт не любая посуда.