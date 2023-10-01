Какую систему нагрева лучше всего выбирать для кофемашины

Бойлер нагревает воду заранее - в объёмном резервуаре. Но на этот нагрев может уйти до 20 минут в зависимости от объёма воды. Поэтому для дома такой вариант системы не очень удобен. Используется он в основном в офисах с большим количеством людей.

Принцип работы проточной системы похож на работу термоблока. Только нужная температура воды достигается, пока она течёт по трубке. Такая система - наиболее универсальная и практичная. Однако стоит она дорого и расходует много электричества.

В целом для быта лучшим вариантом станет термоблок. Если кофемашину вы покупаете не только для себя, то рассмотрите проточную систему нагрева.