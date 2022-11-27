Какую технику лучше не дарить на день рождения. Результаты опроса

Чаще всего самыми бесполезными подарками россияне называли «безвкусные пылесборники»: вазы, статуэтки и шкатулки (6%). На втором месте стоит посуда: сервизы, фужеры, бокалы и кружки (5%). На третьем — бытовая техника и предметы гардероба (4%). Носкам тоже рады не все — 3%.

Еще по 3% россиян не любят получать в подарок сувениры, живые цветы и парфюмерно-косметическую продукцию. 2% не нравятся конверты с деньгами. Женщинам часто не нравятся вазы, цветы, косметика и бижутерия, а мужчинам — одежда, носки и канцелярия.

В целом, опрос показал, что вкусы у всех очень разнятся.