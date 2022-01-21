Какую технику в России начали брать в аренду вместо полноценной покупки

Отмечается, что особенно высок спрос на крупную бытовую технику для кухни. Например, спрос на сепараторы и маслобойки выросли на 27%, на посудомоечные машины — на 27%, холодильники — на 22%. Россияне интересуются и системами отопления (+34%), и водонагревателями с бойлерами (+30%). Появился интерес к аренде силовых тренажёров (+251%) и детских спортивных комплексов (+191%).

Аналитики пришли к выводу, что покупателям теперь выгоднее что-то взять в аренду, чем купить в полное владение. За последние полгода молодёжь стала чаще брать в аренду смартфоны. Например, средняя цена самого востребованного в аренде смартфона iPhone 12 Pro Max составляет 99 145 рублей. Предложения по его аренде начинаются с 1300 рублей в день или 8100 рублей в месяц.