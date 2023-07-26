Китайская Hisense будет производить бытовую технику в России

Китайская корпорация намерена разместить свое производство на территории Санкт-Петербурга. В настоящее время компания изучает возможности инвестирования в экономику города и занимается поиском подходящего места для размещения своего будущего производства.

Поляков выразил заинтересованность города в развитии эффективного сотрудничества и оказании всесторонней помощи потенциальному партнеру. Власти Санкт-Петербурга готовы сориентировать компанию Hisense по существующим мерам поддержки промышленных инвесторов и помочь разработать оптимальный механизм развития бизнеса в регионе.

Компания Hisense известна производством телевизоров, холодильников, кондиционеров, стиральных машин, а также активным участием в научных исследованиях. Компания активно участвует в разработке решений для цифровой медицины, транспорта, автомобилестроения и других отраслей.