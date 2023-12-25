Когда стоит покупать новую бытовую технику, а не ремонтировать её

Когда стоит покупать новую бытовую технику, а не ремонтировать еёЕсть несколько подобных случаев
Рано или поздно бытовые приборы выходят из строя. Причины этого могут быть разные, но иногда лучше сразу купить качественную технику, чем тратить время и деньги на её ремонт.
Посудомоечная машина. Если у неё сломается блок управления, то гораздо проще купить новый прибор, чем чинить старый. Однако зачастую у посудомоечных машин перестаёт работать насос, который можно заменить и самостоятельно.
Пылесос. Новую модель придётся покупать только тогда, когда у пылесоса значительно уменьшится сила всасывания. Если говорить о роботах-пылесосах, то их лучше менять при неисправностях электроники.
Стиральная машина. Некоторые бюджетные модели работают только до первой поломки, то есть в течение 3−5 лет. Чаще всего у них потом выходят из строя неразборный бак, подшипники, сальник. Ремонт в этом случае стоит дорого.
Холодильник. Если сломался советский холодильник, то вы вряд ли уже найдёте для него необходимые запчасти. Что касается современных моделей, то вам прозе купить новую при выходе из строя электроники или компрессора инверторного двигателя.
Кухонные комбайны и электромясорубки. В них нередко встречаются пластмассовые детали, которые при поломке найти будет не так-то просто.
Электрочайник. Если вы его включите, но воду не нальёте, то сработает защита. В результате цепь электропитания будет обесточена. Починить самостоятельно это можно, однако есть вероятность, что прибор будет уже работать не так, как надо: к примеру, термодатчик станет выключать чайник раньше, чем закипит вода, или будет работать с задержкой.