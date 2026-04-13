Опубликовано 13 апреля 2026, 10:53
Компактный шуруповёрт и умный насос: Trouver выпустил бытовые инструменты

От 4790 рублей
Trouver расширил линейку и теперь выпускает бытовые инструменты: собрать мебель, подкачать колесо или починить инвентарь.
Компактный шуруповёрт и умный насос: Trouver выпустил бытовые инструменты

Первый продукт — шуруповёрт TSD008.

Компактный шуруповёрт и умный насос: Trouver выпустил бытовые инструменты

Он маленький (185×35 мм) и лёгкий — всего 296 граммов. Шесть светодиодов подсвечивают место работы Подходит для работы в тесных местах. Скорость вращения — до 260 оборотов в минуту, силу вращения можно менять в 4 режимах. В комплекте идёт кейс с 24 насадками.

Второй продукт — портативный насос TAP001.

Компактный шуруповёрт и умный насос: Trouver выпустил бытовые инструменты

Давление — до 10,3 бара, производительность — 34−36 литров в минуту. Колесо можно накачать примерно за минуту. Насос сам отключается, когда достигает нужного давления. На дисплее можно выбрать пять готовых режимов (авто, мото, велосипед, мячи и ручной). Внутри аккумулятор, который также работает как пауэрбанк. Есть фонарик и сумка для хранения в комплекте.

Шуруповёрт стоит от 4790 рублей, насос — от 6690 рублей.