Компактный шуруповёрт и умный насос: Trouver выпустил бытовые инструменты

Компактный шуруповёрт и умный насос: Trouver выпустил бытовые инструментыОт 4790 рублей
Первый продукт — шуруповёрт TSD008.
Он маленький (185×35 мм) и лёгкий — всего 296 граммов. Шесть светодиодов подсвечивают место работы Подходит для работы в тесных местах. Скорость вращения — до 260 оборотов в минуту, силу вращения можно менять в 4 режимах. В комплекте идёт кейс с 24 насадками.
Второй продукт — портативный насос TAP001.
Давление — до 10,3 бара, производительность — 34−36 литров в минуту. Колесо можно накачать примерно за минуту. Насос сам отключается, когда достигает нужного давления. На дисплее можно выбрать пять готовых режимов (авто, мото, велосипед, мячи и ручной). Внутри аккумулятор, который также работает как пауэрбанк. Есть фонарик и сумка для хранения в комплекте.
Шуруповёрт стоит от 4790 рублей, насос — от 6690 рублей.