LG PF600U назвали «швейцарским ножом» от мира проекторов

Опубликовано 10 января 2025, 07:301 мин.
LG PF600U назвали «швейцарским ножом» от мира проекторовПроектор, лампа и колонка в одном устройстве
На выставке CES 2025 компания LG представила PF600U — устройство, сочетающее в себе проектор, лампу и Bluetooth-колонку. Он обеспечивает светодиодную проекцию FHD (1920×1080) с яркостью 300 ANSI люмен, позволяя проецировать изображения с диагональю до 120 дюймов.
© LG
Хотя качество изображения вполне подходит для обычного просмотра телевизора и фильмов, если верить Engadget, оно может не удовлетворить тех, кто ищет «визуальные эффекты высшего уровня».
Встроенные динамики предназначены для базового прослушивания телевизора и музыки, меломанам, правда, может показаться, что звук недостаточен. Лампа оснащена девятью светодиодами с регулируемой яркостью, которые могут создавать различные «настроения», а верхняя часть наклоняется, чтобы проецировать свет на стену или поверхность.
LG пока не объявила цену и доступность PF600U.