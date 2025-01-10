Бытовая техника
Опубликовано 10 января 2025, 07:30
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LG PF600U назвали «швейцарским ножом» от мира проекторов

Проектор, лампа и колонка в одном устройстве
На выставке CES 2025 компания LG представила PF600U — устройство, сочетающее в себе проектор, лампу и Bluetooth-колонку. Он обеспечивает светодиодную проекцию FHD (1920×1080) с яркостью 300 ANSI люмен, позволяя проецировать изображения с диагональю до 120 дюймов.
LG PF600U назвали «швейцарским ножом» от мира проекторов

© LG

Хотя качество изображения вполне подходит для обычного просмотра телевизора и фильмов, если верить Engadget, оно может не удовлетворить тех, кто ищет «визуальные эффекты высшего уровня».

LG PF600U назвали «швейцарским ножом» от мира проекторов

© LG

Встроенные динамики предназначены для базового прослушивания телевизора и музыки, меломанам, правда, может показаться, что звук недостаточен. Лампа оснащена девятью светодиодами с регулируемой яркостью, которые могут создавать различные «настроения», а верхняя часть наклоняется, чтобы проецировать свет на стену или поверхность.

LG пока не объявила цену и доступность PF600U.

Источник:Engadget
Автор:Максим Многословный
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