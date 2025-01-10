LG PF600U назвали «швейцарским ножом» от мира проекторов

Встроенные динамики предназначены для базового прослушивания телевизора и музыки, меломанам, правда, может показаться, что звук недостаточен. Лампа оснащена девятью светодиодами с регулируемой яркостью, которые могут создавать различные «настроения», а верхняя часть наклоняется, чтобы проецировать свет на стену или поверхность.

LG пока не объявила цену и доступность PF600U.