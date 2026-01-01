LG показала линейку «умных» колонок xboom в необычном дизайне

Опубликовано 01 января 2026, 18:001 мин.
LG показала линейку «умных» колонок xboom в необычном дизайнеПеред выставкой CES
LG анонсировала четыре новые портативные колонки серии xboom, которые выйдут в 2026 году. Все они разработаны при участии музыканта will.i.am.
© LG
Главная особенность новинок — встроенный ИИ, который автоматически анализирует музыку и помещение, а затем подстраивает звук для лучшего качества. Модели также могут менять цвет подсветки в ритме играющего трека.
- xboom Stage 501 — самая мощная модель (220 Вт). ИИ может убрать вокал из любой песни и изменить тональность. Работает до 25 часов от аккумулятора.
- xboom Blast — классический бумбокс в «современном исполнении». Долгая работа — до 35 часов. Корпус защищён от ударов, есть ручка для переноски.
- xboom Mini — компактная колонка с ремешком. Проработает до 10 часов. Есть крепление для штатива.
- xboom Rock — небольшая, по форме, судя по названию, напоминающая камень. Соответствует семи военным стандартам надёжности. Работает до 10 часов.
Все колонки будут представлены на выставке CES в январе 2026 года. Точные цены и даты начала продаж LG пока не сообщает.