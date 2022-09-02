LG представил меняющий цвет холодильник со встроенной Bluetooth-колонкой

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LG представил меняющий цвет холодильник со встроенной Bluetooth-колонкойНочные перекусы станут веселее
LG представила необычный холодильник со светодиодными дверными панелями — они могут менять цвет.
Холодильник получил название MoodUP. В него установили динамик, к которому можно подключиться по Bluetooth. Это позволяет синхронизироваться мигающим световым панелям с ритмом музыки.
MoodUP обещают показать на выставке IFA 2022 в Берлине. Цена и дата выпуска холодильника пока неизвестны.