М.Видео теперь продаёт и мебель

Покупателям уже доступно более 30 тысяч товаров: диваны, кровати, шкафы, столы и другая мебель для дома и офиса. Ассортимент будет пополняться, включая как массовые, так и дизайнерские модели от различных производителей.

В компании отмечают, что спрос смещается в сторону практичных и функциональных решений с хорошим соотношением цены и качества. Именно на этом сейчас сделан главный акцент.

Для удобства клиентов «М.Видео» работает над сокращением сроков доставки. В будущем часть мебели может появиться и в обычных магазинах сети, чтобы покупатели могли посмотреть на неё вживую. Также планируются услуги по доставке силами продавцов и изготовление мебели на заказ.