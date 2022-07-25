Месть за потерю гарантии: россияне подали на Bosch в суд

«Известия» узнали, что исковые заявления подали к двум юридическим лицам, представляющим в России компанию Bosch. Это ООО «Роберт Бош», которая занимается импортом садовой техники, электрифицированных и автомобильных компонентов, и ООО «БСХ Бытовые приборы», которая отвечает за импорт и производство бытовой техники: утюгов, пылесосов, стиральных, сушильных, посудомоечных машин, кофеварок, блендеров, духовых шкафов, электроплит, холодильников и морозильников.

Истцы утверждают, что Bosch нарушает законные права российских потребителей. «Только за последние три года Bosch реализовал на российском рынке продукции на 250 млрд рублей. И в эту сумму была заложена оплаченная российскими гражданами гарантийная и послегарантийная поддержка, которой их сейчас лишают», — заявил инициатор иска.

В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК в свою очередь отметили, что у Bosch, которая входит в ассоциацию, проблем с гарантийным обслуживанием нет.