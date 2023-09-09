Microsoft заставит производителей выпускать универсальные драйверы для всех принтеров

Начиная с сентября 2023 года, Microsoft начнет процесс прекращения поддержки старых драйверов принтеров. В 2025 году новые драйверы принтеров не будут публиковаться в Windows Update, хотя существующие драйверы по-прежнему смогут получать обновления.

К 2026 году порядок ранжирования драйверов принтеров будет изменен, и приоритет будет отдан драйверу класса Windows IPP inbox. После 2027 года, за исключением исправлений, связанных с безопасностью, обновления драйверов принтеров сторонних производителей через Windows Update будут запрещены.

Вместо этого Microsoft предлагает производителям принтеров разрабатывать приложения Print Support Apps с использованием фреймворка UWP и распространять их через Microsoft Store. Это изменение направлено на обеспечение более индивидуального подхода и снижение нагрузки на производителей за счет возможности использования одного драйвера для всех поддерживаемых версий Windows.

Хотя Microsoft не планирует отключать существующие функции, поддерживаемые устаревшими драйверами, долгосрочная стратегия ясна: пользователям придется полагаться на приложения Print Support Apps и специальные универсальные пакеты для новейших драйверов принтеров.