Миру, видимо, не хватало стиральных машин с ИИ: Samsung решила это исправить

Среди ключевых функций — функция AI Wash, которая с помощью датчиков определяет вес, мягкость и уровень загрязнения ткани, оптимизируя расход воды и моющего средства для «бережной, но тщательной» стирки. Функция автодозирования еще больше упрощает процесс, автоматически дозируя нужное количество моющего средства и смягчителя.

С помощью приложения SmartThings пользователи могут активировать режим AI Energy Mode для контроля и управления энергопотреблением, что позволяет сократить расходы на электроэнергию до 70%. Приложение также позволяет создавать пользовательские циклы стирки и управлять стиркой удаленно.

Функция SuperSpeed сокращает время стирки до 39 минут без ущерба для производительности, а Q-Bubble и Speed Spray повышают эффективность очистки. Функция Hygiene Steam удаляет 99,9% бактерий и аллергенов.

Цены варьируются от 630 до 900 долларов.