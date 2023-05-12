Модульная конструкция и ремонтопригодность: представлены наушники Fairphone

Fairbuds XL состоят из 11 модульных частей, включая сменную крышку оголовья, кабель, а также модули левого и правого динамиков. Fairphone планирует продавать запасные части, такие как батареи, амбушюры и компоненты оголовья. Компания может даже рассмотреть возможность предложения дополнительных компонентов, если будет достаточный спрос. Это стремление к ремонтопригодности отличает Fairbuds XL от других гарнитур на рынке.

Хотя Fairbuds XL не могут похвастаться превосходным качеством звука, они все равно звучат неплохо, по крайней мере в этом нас пытаются убедить The Verge.

При этом цена устройства довольно мала для наушников такого форм-фактора – 249 евро.