Может ли электрошвабра полностью заменить вертикальный пылесос

Современные модели электрошвабр создаются по единой схеме. Они включают в себя панель управления с механическими кнопками, штангу, два резервуара с водой (для чистой и для грязной), аккумулятор, электродвигатель, один или два валика для сбора влажных загрязнений.

В целом все перечисленные выше приспособления нужны для двух процессов. Это подача воды и её сбор вместе с грязью. То есть функции у электрошвабры такие же, как у традиционной, только уборка занимает при этом меньше времени. Помимо этого, перед использованием электрошвабры нужно подготовить помещение и убрать крупный мусор.