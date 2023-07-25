Может ли электрошвабра полностью заменить вертикальный пылесос

Может ли электрошвабра полностью заменить вертикальный пылесосИ для чего это устройство вообще нужно
С каждым годом на рынке появляется всё больше разной техники для уборки. Одно из таких новых устройств - электрошвабра.
Современные модели электрошвабр создаются по единой схеме. Они включают в себя панель управления с механическими кнопками, штангу, два резервуара с водой (для чистой и для грязной), аккумулятор, электродвигатель, один или два валика для сбора влажных загрязнений.
В целом все перечисленные выше приспособления нужны для двух процессов. Это подача воды и её сбор вместе с грязью. То есть функции у электрошвабры такие же, как у традиционной, только уборка занимает при этом меньше времени. Помимо этого, перед использованием электрошвабры нужно подготовить помещение и убрать крупный мусор.
Вертикальный пылесос по сравнению с электрошваброй имеет схожее устройство и схожую форму. Но при этом у швабры нет двигателя, который бы обеспечивал всасывание. Также пылесос способен очистить не только гладкие поверхности, но и мебель, ковры.
Вертикальный пылесос имеет и несколько функций, которых нет у электрошвабры. Это режим сухой уборки, ручной режим, удобная очистка резервуара, НЕРА- и аквафильтры.
Вывод
Несмотря на то что электрошвабры стоят от 6 тысяч рублей, у них нет такого же количества функций, как у вертикального пылесоса. Поэтому заменить они его полноценно не могут.