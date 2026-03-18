Бытовая техника
Опубликовано 18 марта 2026, 09:00
1 мин.

МТС выпустила роутер, которому не мешают соседские сети в многоквартирном доме

МТС начала предлагать абонентам домашнего интернета в Московском регионе новые фирменные роутеры с поддержкой Wi-Fi 6.
© МТС

Новые устройства поддерживают стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax). По сравнению с более старыми моделями такие роутеры лучше справляются с помехами и обеспечивают более широкое покрытие сигнала в квартире. Роутер выполнен в фирменном дизайне компании. МТС даже получила патент на внешний вид устройства.

Роутер позволяет подключать к домашней сети множество устройств одновременно. Это могут быть компьютеры, телевизоры, смартфоны, камеры видеонаблюдения и различные устройства «умного дома».

Устройство работает сразу в двух диапазонах частот.

  • 2,4 ГГц — со скоростью до 574 Мбит/с

  • 5 ГГц — со скоростью до 2400 Мбит/с

Роутер автоматически выбирает лучший канал для каждого устройства.

Стандартная установка роутера в квартире выполняется бесплатно. Если пользователю нужно установить устройство в другом месте, или с использованием дополнительного или прозрачного кабеля, такая услуга может стоить дополнительно.

Источник:МТС
Автор:Максим Многословный
Теги:
#мтс
,
#роутеры
,
#дизайн
,
#москва