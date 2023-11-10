На какие параметры стоит смотреть при выборе недорогого вертикального пылесоса

Компоновка двигателя. Важное значение имеет расположение в вертикальном пылесосе двигателя, фильтра, пылесборника. Например, они могут находиться снизу над щёткой. И это не совсем удобно, поскольку управлять пылесосом будет тяжелее, под низкую мебель он пролазить тоже не будет. Кроме того, мощность всасывания у подобных пылесосов ниже.

Питание. Сейчас даже в бюджетных вертикальных пылесосах появляются литий-ионные аккумуляторы. И с точки зрения практичности лучше взять их. Исключение - если площадь вашего дома более 80 квадратных метров и если вы собираетесь в качестве основного устройства для уборки брать вертикальный пылесос. Тогда 25-30 минут на уборку от аккумулятора вам не хватит. Также у сетевых пылесосов выше мощность всасывания.