Насколько подорожала бытовая техника в России и в чем причина

При этом участники рынка, как пишет издание, отмечают, что в отдельных категориях, например среди популярных моделей телевизоров Samsung и LG, на подорожание влияет не только курс, но и дефицит самого товара.

У китайских производителей, таких как Hisense и Midea, цены вырасли на 4-8%, а у Toshiba и Comfee - на 5%. Рост цен не ограничивается официальными поставками, но также включает в себя товары, ввезенные через параллельный импорт.

"М.Видео-Эльдорадо", однако, заявила, что у них это связано не с повышением цен, а с завершением промоакций.