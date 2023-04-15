Насколько подорожала бытовая техника в России и в чем причина

15:30, 15 апреля 2023
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Насколько подорожала бытовая техника в России и в чем причинаПовышения достигают 10 процентов
Российские ритейлеры рассказали “Коммерсанту” о повышении цен на крупную бытовую технику. По их словам, это связано с ослаблением курса рубля. Но не всегда и не у всех.
Фото: Unsplash
При этом участники рынка, как пишет издание, отмечают, что в отдельных категориях, например среди популярных моделей телевизоров Samsung и LG, на подорожание влияет не только курс, но и дефицит самого товара.
У китайских производителей, таких как Hisense и Midea, цены вырасли на 4-8%, а у Toshiba и Comfee - на 5%. Рост цен не ограничивается официальными поставками, но также включает в себя товары, ввезенные через параллельный импорт.
"М.Видео-Эльдорадо", однако, заявила, что у них это связано не с повышением цен, а с завершением промоакций.