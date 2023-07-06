Насколько в России подорожает бытовая техника

Ожидается, что на розничном уровне рост цен будет еще выше, так как ритейлеры стремятся сохранить рентабельность. Эксперты отмечают, что большинство импортной бытовой техники по-прежнему оплачивается в иностранной валюте, что делает ее уязвимой к колебаниям курса.

Новые ценники на эти устройства можно ожидать уже на следующей неделе, ориентировочно стоимость поднимется на 10–15%, заявил коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов.

Ожидается, что рост цен окажет наиболее значительное влияние на электронные устройства, такие как смартфоны, ноутбуки и планшеты. Рост цен на бытовую технику, скорее всего, произойдет в середине августа, когда розничные торговцы исчерпают имеющиеся запасы.

Однако эксперты предупреждают, что если обменные курсы не стабилизируются, может произойти краткосрочный всплеск спроса, поскольку потребители поспешат совершить покупки до дальнейшего роста цен. Это произошло весной 2022 года, когда потребители опасались дальнейшего роста цен.