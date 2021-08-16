Названы 10 стиральных машин, которые можно приобрести на AliExpress

Названы 10 стиральных машин, которые можно приобрести на AliExpressВсе они - со скидкой
Прежде всего, блогер указал на три узких модели. Это Indesit EWSB 5085, HOTPOINT-ARISTON VMSG 601 и ELECTROLUX EW6S4R04W. Меньше всего недостатков - у двух последних. У первой после стирки в резинке остаётся вода, а вторая довольно шумная.
Следующая тройка - стиральные машины стандартных размеров. Среди них - Hotpoint BKRD723STK, SAMSUNG WW65J30G0LWDLP, LG F4M5VS6W. Лидируют здесь первые две: у них автор не обнаружил особых недостатков. Да и цена у них ниже, чем у LG.
Далее идут вертикальная и встраиваемая модели. Первая - MIDEA MWT60101 - из недостатков имеет только невозможность понять, как происходит стирка (нет индикации этого процесса). Вторая же - BEKO WITV8712XWG - не защищена от протечек.
Завершают список две стирально-сушильные машины: Indesit XWDE861480XWEU и Hotpoint FDD9640BEU. Первая хороша всем, кроме больших габаритов, вторая - кроме громкости отжима во время на максимальных оборотах.