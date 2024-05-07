Названы достоинства и недостатки электробритв

Роторный бритвенный станок способен эффективно сбривать щетину, особенно в труднодоступных местах. Что касается сеточной бритвы, то она отлично подходит для точного бритья, при помощи неё можно формировать линии усов, бороды.

Роторные бритвы имеют такие достоинства, как эффективность при избавлении от густой и жёсткой щетины, плотное прилегание к коже, быстрое бритьё. Из недостатков этих моделей выделяют вероятность появления раздражения, более высокий уровень шума по сравнению с сеточными, сложную очистку.