Названы функции, за которые вы переплачиваете при покупке дорогого холодильника

Инверторный компрессор. Он работает постоянно, но с меньшим шумом и более низкой мощностью. Это даёт возможность сократить расходы на электричество, продлить срок службы холодильника.

Двухконтурное охлаждение. В дорогих моделях холодильников есть раздельные контуры охлаждения для каждой зоны.

Функция Humidity Control. За счёт этой функции можно поддерживать определённый уровень влажности в отдельном ящике для продуктов.

Многопоточное охлаждение. Это позволяет охладить вообще все продукты, даже если отсеки переполнены.