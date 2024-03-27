Названы главные недостатки роботов-пылесосов

Цена и качество

Хорошие роботы-пылесосы стоят довольно дорого. При покупке особенно важно учитывать навигацию, мощность и количество лопастей на щётках. Из систем навигации у устройства должен быть лидар, по мощности достаточно будет 3500−4000 Па, а лопастей должно быть минимум три. Квадратные или полуквадратные роботы-пылесосы способны качественнее убираться за счёт того, что они могут заезжать в углы помещения. Также проверьте перед покупкой доступность различных комплектующих в магазинах, так как они всё равно будут со временем выходить из строя.

Очистка

Робот-пылесос может быть оснащён станцией самоочистки. Это позволит вам просто выбрасывать накопленный в нём мусор 1−2 раза в месяц. В ином же случае вам придётся чистить робота самостоятельно. Также нужно мыть или менять на новые фильтры в роботе-пылесосе, турбощётку.

Подготовка к уборке

Перед запуском робота нужно убрать с пола все мелкие вещи. Кроме того, обычно в квартире бывает много мебели или других вещей, которые робот просто не сможет пропылесосить. Их тоже нужно убирать или отодвигать.