Названы главные параметры, на которые нужно ориентироваться при выборе индукционной плиты

Какие характеристики являются ключевыми при выборе индукционной варочной панели?

Число конфорок. Для тех, кто живёт один, или для пар, которые не любят готовить, лучше взять плиту с двумя конфорками. Если же семья у вас большая или вы любите проходить время перед плитой, то берите вариант с пятью или шестью конфорками.

Форма конфорок. Самое главное в этом случае — следить, чтобы дно посуды соответствовало размеру конфорки.