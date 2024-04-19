Названы лучшие колонки на 2024 год: от 60 до 450 долларов

Названы лучшие колонки на 2024 год: от 60 до 450 долларовНа людей бюджет
Лучшая портативная колонка: Sonos Roam (169 долларов)
Sonos Roam можно считать «входом» в экосистему Sonos, предлагающий отличное качество звука и портативность в компактном корпусе. Она защищена от воды по стандарту IP67 и имеет небольшие размеры и вес, что делает ее идеальной для того, чтобы положить в сумку.
Лучшая бюджетная колонка: Sony SRS-XB13 (60 долларов)
Для тех, кто ограничен в бюджете, Sony SRS-XB13 — это просто находка. Эта миниатюрная колонка обладает хорошим звуком, водонепроницаема и ударопрочна.
Лучшая умная колонка для гостиной: JBL Authentics 300 (450 долларов)
JBL Authentics 300 выделяется своим дизайном и уникальной способностью легко интегрироваться с Alexa и Google Assistant. Она может похвастаться мощным звуком, заполняющим комнату, и даже позволяет регулировать низкие и высокие частоты в режиме реального времени.
Лучшие студийные колонки: Pioneer DJ VM-80 (289 долларов)
Для меломанов и музыкальных продюсеров Pioneer DJ VM-80 обеспечивает исключительное качество звука с акцентом на басы. Эти студийные колонки идеально подходят для точного воспроизведения звука и профессиональных микшерных пультов.
Лучшая колонка для… душа: Kohler Moxie Showerhead (90 долларов)
Этот продукт сочетает в себе душевую лейку и встроенный динамик Harman Kardon. Ее легко установить, и она позволяет наслаждаться музыкой, подкастами или аудиокнигами во время принятия душа с голосовым управлением через Alexa.