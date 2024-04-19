Названы лучшие колонки на 2024 год: от 60 до 450 долларов

Лучшая портативная колонка: Sonos Roam (169 долларов)

Sonos Roam можно считать «входом» в экосистему Sonos, предлагающий отличное качество звука и портативность в компактном корпусе. Она защищена от воды по стандарту IP67 и имеет небольшие размеры и вес, что делает ее идеальной для того, чтобы положить в сумку.