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Бытовая техника
Опубликовано 19 апреля 2024, 03:45
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Названы лучшие колонки на 2024 год: от 60 до 450 долларов

На людей бюджет
Gizmodo представил вниманию гид по колонкам 2024 года, в котором собраны варианты для любого бюджета и ситуации. Ищите ли вы портативную версию или для использования дома — приглашаем просмотреть подробности в статье.
Названы лучшие колонки на 2024 год: от 60 до 450 долларов
© Ferra
Названы лучшие колонки на 2024 год: от 60 до 450 долларов

© Sonos

Лучшая портативная колонка: Sonos Roam (169 долларов)

Sonos Roam можно считать «входом» в экосистему Sonos, предлагающий отличное качество звука и портативность в компактном корпусе. Она защищена от воды по стандарту IP67 и имеет небольшие размеры и вес, что делает ее идеальной для того, чтобы положить в сумку.

Названы лучшие колонки на 2024 год: от 60 до 450 долларов

© Sony

Лучшая бюджетная колонка: Sony SRS-XB13 (60 долларов)

Для тех, кто ограничен в бюджете, Sony SRS-XB13 — это просто находка. Эта миниатюрная колонка обладает хорошим звуком, водонепроницаема и ударопрочна.

Названы лучшие колонки на 2024 год: от 60 до 450 долларов

© JBL

Лучшая умная колонка для гостиной: JBL Authentics 300 (450 долларов)

JBL Authentics 300 выделяется своим дизайном и уникальной способностью легко интегрироваться с Alexa и Google Assistant. Она может похвастаться мощным звуком, заполняющим комнату, и даже позволяет регулировать низкие и высокие частоты в режиме реального времени.

Названы лучшие колонки на 2024 год: от 60 до 450 долларов

© Pioneer

Лучшие студийные колонки: Pioneer DJ VM-80 (289 долларов)

Для меломанов и музыкальных продюсеров Pioneer DJ VM-80 обеспечивает исключительное качество звука с акцентом на басы. Эти студийные колонки идеально подходят для точного воспроизведения звука и профессиональных микшерных пультов.

Названы лучшие колонки на 2024 год: от 60 до 450 долларов

© Kohler

Лучшая колонка для… душа: Kohler Moxie Showerhead (90 долларов)

Этот продукт сочетает в себе душевую лейку и встроенный динамик Harman Kardon. Ее легко установить, и она позволяет наслаждаться музыкой, подкастами или аудиокнигами во время принятия душа с голосовым управлением через Alexa.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
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