Названы основные критерии выбора фена для волос

Названы основные критерии выбора фена для волосИх всего шесть
Тип мотора. Есть три разновидности двигателей: DC, AC и EC. Мотор DC подойдёт тем, у кого короткие волосы, кто не делает какие-то укладки, сложные причём, для кого не важна скорость сушки волос.
Людям с длинными, густыми, пористыми волосами нужно покупать фен с мотором типа AC или EC.
Мощность. В недорогих фенах зачастую бывает слабый воздушный поток, который компенсируется высокой температурой. Это приводит к медленной сушке волос, их повреждению. При этом фен, имеющий мощный воздушный поток, быстрее сушит волосы даже при низкой температуре, хотя мощность его может быть даже ниже. Обычно фены с моторами AC и EC более мощные и производительные, а с DC — более слабые.
Функциональность. Проверьте наличие независимой настройки температуры и скорости воздуха, удобного переключения температур, расположения кнопок управления, детского режима.
Вес и размер. Лучше не покупать фен тяжелее 600 г.
Длина провода и крепление. Не берите фены с длиной кабеля менее 1,5 м.
Количество насадок. Самые распространённые насадки — диффузор и концентратор.