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Бытовая техника
Опубликовано 28 февраля 2024, 12:45
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Названы основные критерии выбора сковородки для блинов

Сейчас это может быть особенно актуально
Многие из нас любят блины. Но для их приготовления нужна правильная посуда. Вот на какие характеристики вам нужно обращать внимание при покупке сковородки.

Материал корпуса. Сковородки делают из нержавеющей стали, алюминия, чугуна. Среди алюминиевых самые надёжные — это литые модели, толщина которых — до 8 мм. Также на такой сковороде должно быть антипригарное покрытие, чтобы блины не прилипали к поверхности посуды. Чугунные сковородки обычно как раз выбирают для приготовления блинов. При покупке сковороды из нержавеющей стали обращайте внимание на толщину её дна и на наличие антипригарного покрытия.

Внутреннее покрытие. Популярными являются такие виды, как тефлон, мрамор, керамика. На тефлоне вы сможете жарить блины даже без масла. Главный недостаток керамики — это хрупкость, зато у неё хорошие антипригарные свойства, этот материал безопасен и способен выдерживать высокие температуры. Мрамор не имеет существенных недостатков, кроме высокой цены.

Названы основные критерии выбора сковородки для блинов
© Freepik

Особенности. Диаметр сковороды может составлять от 22 до 30 см. Также следите, чтобы он соответствовал размер конфорки. Обычно высота бортика у сковородок для блинов равняется 1−2 см, оптимальная толщина дна — 4−6 мм. Ручка у такой посуды должна быть удобной и не должна во время жарки нагреваться. Наконец, в целом сковородка должна быть совместима с плитой.