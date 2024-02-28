Названы основные критерии выбора сковородки для блинов

Названы основные критерии выбора сковородки для блиновСейчас это может быть особенно актуально
Материал корпуса. Сковородки делают из нержавеющей стали, алюминия, чугуна. Среди алюминиевых самые надёжные — это литые модели, толщина которых — до 8 мм. Также на такой сковороде должно быть антипригарное покрытие, чтобы блины не прилипали к поверхности посуды. Чугунные сковородки обычно как раз выбирают для приготовления блинов. При покупке сковороды из нержавеющей стали обращайте внимание на толщину её дна и на наличие антипригарного покрытия.
Внутреннее покрытие. Популярными являются такие виды, как тефлон, мрамор, керамика. На тефлоне вы сможете жарить блины даже без масла. Главный недостаток керамики — это хрупкость, зато у неё хорошие антипригарные свойства, этот материал безопасен и способен выдерживать высокие температуры. Мрамор не имеет существенных недостатков, кроме высокой цены.
Особенности. Диаметр сковороды может составлять от 22 до 30 см. Также следите, чтобы он соответствовал размер конфорки. Обычно высота бортика у сковородок для блинов равняется 1−2 см, оптимальная толщина дна — 4−6 мм. Ручка у такой посуды должна быть удобной и не должна во время жарки нагреваться. Наконец, в целом сковородка должна быть совместима с плитой.