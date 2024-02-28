Названы основные критерии выбора сковородки для блинов

Материал корпуса. Сковородки делают из нержавеющей стали, алюминия, чугуна. Среди алюминиевых самые надёжные — это литые модели, толщина которых — до 8 мм. Также на такой сковороде должно быть антипригарное покрытие, чтобы блины не прилипали к поверхности посуды. Чугунные сковородки обычно как раз выбирают для приготовления блинов. При покупке сковороды из нержавеющей стали обращайте внимание на толщину её дна и на наличие антипригарного покрытия.

Внутреннее покрытие. Популярными являются такие виды, как тефлон, мрамор, керамика. На тефлоне вы сможете жарить блины даже без масла. Главный недостаток керамики — это хрупкость, зато у неё хорошие антипригарные свойства, этот материал безопасен и способен выдерживать высокие температуры. Мрамор не имеет существенных недостатков, кроме высокой цены.