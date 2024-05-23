Названы режимы работы, которые досрочно изнашивают стиральную машину

Если вы будете использовать эти программы, то ваша стиральная машина выйдет из строя быстрее.

В любой стиральной машине считается нежелательной установка максимальных значений отжима и температуры. Где-то это может быть 90 градусов Цельсия, где-то 95 градусов и т. п.

Ещё один нежелательный режим — перегруз. Важно, чтобы по ощущениям 1/4 или 1/5 барабана оставалась свободной.