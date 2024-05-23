Названы режимы работы, которые досрочно изнашивают стиральную машину

Названы режимы работы, которые досрочно изнашивают стиральную машинуБудьте осторожны
Если вы будете использовать эти программы, то ваша стиральная машина выйдет из строя быстрее.
В любой стиральной машине считается нежелательной установка максимальных значений отжима и температуры. Где-то это может быть 90 градусов Цельсия, где-то 95 градусов и т. п.
Ещё один нежелательный режим — перегруз. Важно, чтобы по ощущениям 1/4 или 1/5 барабана оставалась свободной.
При установке максимальных оборотов сильнее изнашиваются узлы стиральной машины. В первую очередь это подшипники. Если вы хотя бы будете чередовать максимальное значение с 800 об/мин, то ресурс у вашего устройства будет больше.
По возможности старайтесь регулировать в разных программах температуру и количество оборотов, чтобы они были не самыми большими.
Что касается перегруза, то чем больше вещей находится в барабане, тем сильнее давление на подшипники.