Названы самые энергозатратные бытовые приборы

Самыми энергозатратными бытовыми приборами Рыбальченко назвал отопительные приборы, водонагреватели, электрические плиты, а также стиральные машины.

По его словам, россияне много денег тратят на освещение. Он уточнил, что если у вас дома по-прежнему используются лампы накаливания, то их затратность “можно смело ставить во второй, третий ряд”. Если их заменить на светодиодные, то оно “тут же” переместится в конец по затратности.