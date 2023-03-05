Названы самые энергозатратные бытовые приборы

Названы самые энергозатратные бытовые приборыИ что делать с лампами накаливания
Эксперт Общероссийского народного фронта (ОНФ) в области ЖКХ Илья Рыбальченко назвал самые “прожорливые” бытовые приборы. Его цитирует Ura.ru.
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Самыми энергозатратными бытовыми приборами Рыбальченко назвал отопительные приборы, водонагреватели, электрические плиты, а также стиральные машины.
По его словам, россияне много денег тратят на освещение. Он уточнил, что если у вас дома по-прежнему используются лампы накаливания, то их затратность “можно смело ставить во второй, третий ряд”. Если их заменить на светодиодные, то оно “тут же” переместится в конец по затратности.
Чайник может и мощнее обогревателя, но он сколько работает? 3-4 минуты, пока он вскипятит воду. Соответственно, даже мощная техника, которая работает недолго это не такая критичная история. Критично то, что работает постоянно