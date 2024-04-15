Названы самые необходимые для идеальной уборки функции в роботах-пылесосах

Названы самые необходимые для идеальной уборки функции в роботах-пылесосахОбратите на них внимание
Преодоление чёрных поверхностей. Зачастую чёрный цвет воспринимается устройствами как обрыв. Из-за этого роботы просто не убирают тёмные поверхности. Специалисты из компании «360» уже нашли способ решить эту проблему. Они добавили необходимую опцию в приложение.
Уборка пола за занавесками. Обычно роботы-пылесосы при контакте с шторами, тюлем, лёгкими занавесками, а также одеждой и одеялами, которые свешиваются с мебели, пытаются обойти препятствия. У некоторых производителей для решения этой проблемы есть особый режим — «Режим преодоления препятствий», а в приложении компании Hobot можно найти опцию, позволяющую выделить на карте прямоугольные области, где устройство будет распознавать препятствия, ориентируясь только на импульсы от бампера.
Голосовые помощники от производителя. Одна из первых компаний, у которых появилась такая функция, — Ecovacs.
Собственные голосовые пакеты. У роботов-пылесосов от Xiaomi есть возможность сделать индивидуальную озвучку взамен стандартных голосовых оповещений. Ещё лучше, когда люди сами могут записать определённые фразы для команд.
Уборка у плинтуса. Это позволяет сделать наличие выдвижного держателя с тряпкой. Подобное есть у робота Dreame Bot X20 Pro Plus.