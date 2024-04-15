Названы самые необходимые для идеальной уборки функции в роботах-пылесосах

Преодоление чёрных поверхностей. Зачастую чёрный цвет воспринимается устройствами как обрыв. Из-за этого роботы просто не убирают тёмные поверхности. Специалисты из компании «360» уже нашли способ решить эту проблему. Они добавили необходимую опцию в приложение.

Уборка пола за занавесками. Обычно роботы-пылесосы при контакте с шторами, тюлем, лёгкими занавесками, а также одеждой и одеялами, которые свешиваются с мебели, пытаются обойти препятствия. У некоторых производителей для решения этой проблемы есть особый режим — «Режим преодоления препятствий», а в приложении компании Hobot можно найти опцию, позволяющую выделить на карте прямоугольные области, где устройство будет распознавать препятствия, ориентируясь только на импульсы от бампера.

Голосовые помощники от производителя. Одна из первых компаний, у которых появилась такая функция, — Ecovacs.