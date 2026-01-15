Опубликовано 15 января 2026, 08:001 мин.
Названы самые покупаемые в РФ обогреватели в январе 2025 г.Перед крещенскими морозами россияне стали чаще покупать обогреватели
«М.Видео» проанализировала продажи обогревателей и отметила заметный рост спроса на фоне ожидания крещенских морозов. Оборот в этой категории вырос на 75% по сравнению с прошлой неделей, а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — на 35%.
Многие заранее готовятся к низким температурам, поэтому выбирают технику для доп. обогрева квартир и домов. Особенно активно такие покупки делали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельска.
Чаще всего россияне выбирают компактные и простые в использовании модели, которые легко установить и включить при необходимости. Также наибольшей популярностью пользуются устройства, подходящие для обогрева небольших и средних помещений.
Среди лидеров продаж — тепловентилятор Rapid RFH/S-0120B, а также конвекторы Zanussi ZCH/S-2000 MR и Ballu BEC/SEM-1500. Эти модели стали самыми востребованными как по количеству покупок, так и по общей сумме продаж.