Названы самые покупаемые в РФ обогреватели в январе 2025 г.

Многие заранее готовятся к низким температурам, поэтому выбирают технику для доп. обогрева квартир и домов. Особенно активно такие покупки делали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Архангельска.

Чаще всего россияне выбирают компактные и простые в использовании модели, которые легко установить и включить при необходимости. Также наибольшей популярностью пользуются устройства, подходящие для обогрева небольших и средних помещений.

Среди лидеров продаж — тепловентилятор Rapid RFH/S-0120B, а также конвекторы Zanussi ZCH/S-2000 MR и Ballu BEC/SEM-1500. Эти модели стали самыми востребованными как по количеству покупок, так и по общей сумме продаж.