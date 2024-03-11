Названы самые важные параметры при выборе электрической зубной щётки

Тип щётки. Сегодня есть ротационные (с круглой головкой), вибрационные (с подвижной и быстро вибрирующей головкой) и ультразвуковые (при работе используются высокочастотные вибрации в диапазоне свыше 1 000 000 Гц) щётки. Последние стоит брать только после консультации врача.

Расходники. То есть сменные насадки. У более дорогих брендовых щёток (от 3 тысяч рублей) основную часть цены составляют именно они. Менять расходники рекомендуется раз в 2−3 месяца. Если фирма малоизвестная, то вы можете просто не найти позже насадок.

Автономность и зарядка. Лучше взять модель со встроенным аккумулятором.