Названы самые важные параметры при выборе электрической зубной щётки

Названы самые важные параметры при выборе электрической зубной щёткиОна поможет вам тщательнее и быстрее чистить зубы
Тип щётки. Сегодня есть ротационные (с круглой головкой), вибрационные (с подвижной и быстро вибрирующей головкой) и ультразвуковые (при работе используются высокочастотные вибрации в диапазоне свыше 1 000 000 Гц) щётки. Последние стоит брать только после консультации врача.
Расходники. То есть сменные насадки. У более дорогих брендовых щёток (от 3 тысяч рублей) основную часть цены составляют именно они. Менять расходники рекомендуется раз в 2−3 месяца. Если фирма малоизвестная, то вы можете просто не найти позже насадок.
Автономность и зарядка. Лучше взять модель со встроенным аккумулятором.
Режимы работы. Покупать щётку с этими режимами имеет смысл, если их можно подстроить под себя. Относительной полезный режим - это разве что «Для чувствительных дёсен». Он понадобится первое время, так как с непривычки вибрации могут привести к раздражению.
Функции. Самыми полезными считаются «Индикатор давления», «Таймер», «Приложение».